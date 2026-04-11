San Francesco secondo Giotto: sala piena per l'incontro con lo studioso Filippetti San Marino celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco con un evento che intreccia arte, fede e storia, mettendo al centro la portata rivoluzionaria del suo messaggio attraverso lo sguardo di Giotto.

San Marino celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco con un evento di grande rilievo culturale e spirituale, patrocinato dalla Segreteria per il Turismo, organizzato dal Centro Sociale S.Andrea, dal Circolo Don Elviro e moderato da Meris Monti, presidente della Commissione Unesco. “San Francesco secondo Giotto. Da Assisi a Firenze”, un incontro straordinario tra arte, fede e storia. La sala è piena. Il pubblico attento. Lo studioso Roberto Filippetti guida in un percorso sulla figura del Santo mettendo in dialogo arte, teologia e biografia francescana, sviluppando il suo percorso di lettura delle immagini come “testi visivi”. Al centro della sua riflessione la figura di San Francesco come rivoluzione spirituale e culturale del XIII secolo: un uomo che introduce nella Chiesa una nuova idea di povertà, fraternità e rapporto diretto con il creato, interpretata da Giotto non solo come narrazione religiosa ma come svolta artistica.

Giotto trasforma la pittura in racconto emozionale umano e realistico: Francesco non è più una figura distante e simbolica, ma un uomo con emozioni, gesti e uno spazio concreto che lo circonda. Poi, il legame tra Assisi e Firenze: il primo come origine del messaggio francescano, il secondo come luogo in cui Giotto elabora un linguaggio nuovo, capace di influenzare tutta l’arte occidentale. Le sue opere non sono solo capolavori artistici, ma strumenti per comprendere una visione del mondo in cui bellezza, fede e umanità s'intrecciano profondamente.

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