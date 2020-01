SERATA MEMORIA RSM San Kolbe dei lager al cineteatro di SERRAVALLE Per le celebrazioni legate alla MEMORIA dell' OLOCAUSTO al Centro Sociale Sant'Andrea di Serravalle alle 21 la serata cineforum su padre KOLBE, morto martire ad Auschwitz, nel film di Zanussi VITA per VITA

Prima visione sammarinese del film di Krzystof Zanussi “VITA PER VITA” sul sacrifico di padre Massimiliano Kolbe, francescano polacco, morto nel lager prendendo il posto di un papà di famiglia dopo un tentativo di fuga da AUSCHWITZ. Un sacerdote francescano cattolico, che da giovane studente dopo la Prima Guerra mondiale era stato in convento alla Porta del Paese di Città portandosi nel cuore il suo viaggio in Italia e la bella permanenza sul Monte. Diceva: “SOLO L'AMORE CREA” e il suo infinito gesto di carità è giunto fino a noi nel nome di Cristo. Nel film il ricordo mediato dal religioso delle persecuzioni contro il popolo di Gesù: gli Ebrei, “ i nostri fratelli maggiori”, per San Giovanni Paolo II. Jan, uno dei sopravvissuti sfamato dalle famiglie del luogo dopo la fuga, comincia a indagare sul prete che prese il suo posto, amandolo nella Chiesa di Roma. Mostra sul MARTIRE DELL'AMORE e testimonianza della MILIZIA DELL'IMMACOLATA di San Massimiliano Kolbe fanno da corollario spirituale alla iniziativa del Centro di Solidarietà San Marino.

fz



