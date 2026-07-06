DUPLICE EVENTO San Leo Artist Festival: collettiva d'arte e convegno sul turismo musicale San Leo Artist Festival entra nel vivo con la collettiva d'arte che segue il claim della rassegna “I colori della musica”. Evento nell'evento, con la conferenza che ha messo a tema il turismo musicale.

Percorso espositivo unico nel suo genere, mette insieme in un dialogo intimo e potente, quattro voci di spicco nel panorama artistico locale, rispondendo al tema “I colori della musica” che celebra il legame tra diverse forme espressive. Thea Tini, Gabriele Gambuti, Antonio Lengua e Gianneugenio Bortolazzi in “Accompagnamento artistico - sfumatura, cromestesia, sinestesia”, la collettiva che si fa spartito e contrappunto cromatico al festival musicale. Fino al 31 luglio, un progetto culturale di Cooperativa Tre Arrows, in collaborazione Kòra-Reti Culturali e Contemporanea Contemporanei Project, nel solco dell'arte di gruppo.

"Il nostro progetto - spiega Francesco Chiari, Presidente della Cooperativa "Tre Arrows" - crede nella multidisciplinarietà e crede nel lavoro comune degli artisti che, pur con media diversi, pur con temi espressivi e tecniche diverse, lavorando insieme riescono a contaminarsi e a portare un'opera finale dove il tutto è più della somma delle singole parti”.

Dall'evento al progetto con una riflessione sul turismo musicale come motore di sviluppo e valore economico per dell'entroterra, San Leo e la Valmarecchia, la Repubblica di San Marino. Una sfida ai territori chiamati a realizzare eventi strutturati per fare della cultura uno strumento di presidio sociale ed economico, perché la musica non sia solo una attrazione per chi è di passaggio, ma il motivo stesso del viaggio e della permanenza.

“Siamo nella splendida cornice della città di San Leo – dice la Consigliera della Provincia di Rimini, Manuela Guaitoli – dove ogni pietra, ogni vicolo racconta storie che sono utili per capire la nostra realtà e fanno da cornice a quello che è l'arte musicale e l'arte di teatro. Questo può essere un volano per la nostra terra”. Proprio la Provincia di Rimini, insieme al comune leontino, ha dato il Patrocinio al San Leo Artist Festival, che riparte rinnovato sotto la direzione dell'Accademia Distretto della Musica. “Sarà un festival molto ricco di arti – dice il Direttore artistico, Anacleto Gambarara -. L'idea è proprio 'i colori della musica' come metafora per le arti. Quindi, avremo teatro, avremo prosa, avremo mostre espositive, avremo musica ovviamente. Il tutto per raggiungere gennaio 2027, quindi una spalmata proprio di eventi durante quasi tutto l'anno”.

Nel video le interviste a Francesco Chiari, Presidente della Cooperativa Tre Arrows; a Manuela Guaitoli – Consigliera Provincia di Rimini e a Anacleto Gambarara – Direttore artistico San Leo Artist Festival

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