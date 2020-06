COMMEMORAZIONE RSM San Marino '44 sotto le bombe: Memorare per non dimenticare 76 anni fa il bombardamento sul territorio libero e neutrale della Serenissima Repubblica ad opera degli Alleati

C'erano le famiglie in fila per il pane caldo quel lunedì 26 giungo 1944 al Silo Molino Forno quando 3 ondate di bombe, sganciate dagli angloamericani (piloti sudafricani e 41 bombardieri decollati da Termoli) caddero sul territorio libero e neutrale del Titano intorno all'ora di pranzo. Colpirono la gente comune anche nelle campagne delle cascine di Calintufo (tra loro anche donne e bambini) e alcuni dei 263 ordigni ad alto potenziale caddero a grappolo come sganciate di fretta... ondate pure su Palazzo Valloni e in zona stazione, spostamenti d'aria, calore e detriti su Borgo, investito e danneggiato il Convento dei Servi oltre ad alcune case di Santa Mustiola. Il 76° anniversario a far memoria, serve da monito per le generazioni presenti, che i conflitti sono sempre indiscriminati e sconsiderati perché colpiscono (lasciando ferite storiche) tutti e soprattutto le persone inermi, vere vittime di tutte le guerre, anche oggi.

fz



