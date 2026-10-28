San Marino Academy Ballet a Madrid per la finale del Concorso Europeo NCD Giovani talenti, sotto la guida di Nathalie Locheron Muccioli, in collaborazione con Laurine Muccioli, artista allieva della Royal Ballet School di Londra

Hanno tra i 15 e i 18 anni, saranno sul palco dell'Auditorium dell'Università Carlo III di Madrid, sabato 31 ottobre con una coreografia su “O Fortuna” brano che apre i Carmina Burana di Carl Orff. Lunedì' 2 novembre sarà la volta delle giovanissime, tra i 10 e 12 anni, su una tarantella napoletana, sempre per la sezione danza classica. Verso la finale europea del Concorso CND, Confederazione Nazionale di Danza: un traguardo prestigioso, raggiunto dopo vari step di qualificazione.

“Un grande passo avanti per la nostra scuola – spiega Nathalie Locheron Muccioli, Direttore Artistico della San Marino Academy Ballet - perché presentarsi alle europee, essendo una piccola Repubblica, per noi è un onore. Abbiamo avuto una prima preselezione a marzo, a Correggio, dove abbiamo concorso contro altre scuole di danza italiane e ci hanno selezionato per andare poi in seconda selezione, in semifinale, a Lucca a maggio. Siamo stati selezionati dunque per queste due coreografie di Carmina Burana e della tarantella e ci hanno invitato a Madrid per concorrere contro altri diversi paesi europei: Spagna, Francia e Israele, Belgio, Lussamburgo, Germania e Italia. Per noi è un successo”.

Giovani talenti, sotto la guida di Nathalie Locheron Muccioli, in collaborazione con Laurine Muccioli, artista allieva della Royal Ballet School di Londra. Sono ore di prove intense alla San Marino Academy Ballet: l'impegno e la speranza di un buon piazzamento, insieme all'orgoglio e all'emozione. “Le piccole sono entusiastissime – dice ancora Nathalie Locheron Muccioli - Ci stiamo preparando fino alla fine, dunque, fino a giovedì sera, perché venerdì poi si prenderà l'aereo per Madrid. Ce la mettiamo tutta!”.

Nel video, l'intervista a Nathalie Locheron Muccioli – Direttore Artistico San Marino Academy Ballet



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