San Marino Ace Jazz Festival: ieri doppio appuntamento musicale

Doppio appuntamento, ieri, al San Marino Ace Jazz Festival, evento musicale alla sua prima edizione. La sera, alla Cava dei balestrieri, con la cantante Ginevra Di Marco e il suo progetto dedicato alle canzoni di Luigi Tenco, Quello che conta. E nel pomeriggio, in Piazza Garibaldi, con il trio jazz manouche Welcome to the Django. Prossimo appuntamento, stasera, con l'Aldo Capicchioni & Michela Zanotti duo e Rita Marcotulli e Dado Moroni.