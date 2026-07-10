VERTICE MINISTERIALE San Marino al vertice ministeriale UNESCO, a Parigi, come Paese pilota per l'educazione Ha partecipato il Segretario Lonfernini, che ha ricevuto i complimenti dal Vice Segretario Generale ONU, per il lavoro in Repubblica sulla scuola

San Marino si candida come Paese pilota per l’educazione alla pace, e lo fa da Parigi, con il Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini, che ha partecipato al Vertice Ministeriale UNESCO "Transforming Education Summit + 4". Un appuntamento di cruciale rilevanza internazionale che ha la finalità di accelerare i progressi dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 4, dedicato alla qualità dell'istruzione.

Per il Segretario Lonfernini, è stata l'occasione per intessere relazioni profonde e realizzare incontri bilaterali con i ministri dell'Istruzione dei paesi di tutto il mondo, riuniti per affrontare la crisi globale dei finanziamenti all'istruzione e costruire sistemi scolastici resilienti di fronte alle sfide climatiche, alla povertà e all'impatto dell'intelligenza artificiale.

"Abbiamo potuto anche oggi partecipare ad un impegno importante nel rapporto che abbiamo con l'organizzazione UNESCO, una ministeriale a cui hanno partecipato tanti ministri di tanti Paesi, attraverso i quali abbiamo potuto far scaturire anche diversi incontri bilaterali, certo, il primo fra tutti anche con il collega italiano, ma non solo. Per cui, continuare a lavorare sugli aspetti che lo stesso UNESCO consente e concede ai paesi membri del dialogo, del multilateralismo, attraverso quelle che sono le buone pratiche essenziali per ogni tipo di comunità, come per esempio quella educativa e formativa, rappresenta per il nostro Paese certamente una delle attività di carattere internazionale sulla quale dobbiamo continuare a lavorare" ha dichiarato il Segretario a margine del Summit.

La Repubblica di San Marino è stata presente all'evento UNESCO con una delegazione guidata dal Segretario all'Istruzione, accompagnato dall'Ambasciatore Leopoldo Guardigli e dal Primo Segretario Bojana Gruska del Dipartimento Affari Esteri. Teodoro Lonfernini ha anche dialogato con il Ministro italiano Giuseppe Valditara.

Durante i lavori del vertice, il Vice Segretario Generale ONU ha espresso vivi complimenti a San Marino per i programmi legati al benessere scolastico che la Repubblica sta portando avanti.



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