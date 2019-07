San Marino: al via i Soggiorni Culturali 2019

A San Marino 28 ragazzi provenienti dalle Comunità Sammarinesi all'estero si fermeranno fino al 30 luglio per la 39esima edizione dei Soggiorni Culturali. Il sangue è sammarinese ma arrivano dagli Stati Uniti, dall'Argentina, dall'Italia e dalla Francia. Tutti affamati di scoprire le loro origini da vicino per guardare con i loro occhi quello che da sempre gli è stato raccontato da nonni e bisnonni. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Nicola Renzi li ha accolti questa mattina a Palazzo Begni e ha definito questi soggiorni un investimento per la Repubblica: "così le comunità sammarinesi all'estero saranno sempre più attive", ha detto. Per alcuni è la prima volta a San Marino, altri invece hanno voluto ritornarci. A guidarli in questa esperienza ci saranno i tutor Carlotta Serra Ciotti e Raffaele Angelini con un programma ricco di eventi ad hoc.