San Marino: al via la stagione teatrale che vuole 'emozionare'

Dodici spettacoli in abbonamento, divisi tra Teatro Nuovo (4 spettacoli) e Teatro Titano (8 spettacoli) più 4 appuntamenti “fuori dal Teatro”, per un’offerta di emozione. Ritorna la Stagione Teatrale di San Marino Teatro: anche quest’anno la proposta è varia e articolata all’interno di un percorso che vede il teatro come luogo di comunità per la sua missione culturale, sociale e di intrattenimento. L' obiettivo è offrire una proposta di qualità, ricca e innovativa, proponendo testi, artisti e registi importanti, con trasversalità nei temi e nella partecipazione.

Da David Riondino a Dario Vergassola, in cartellone, con Neri Marcorè. Ritorna a San Marino, Simone Cristicchi, a febbraio Gegè Telesforo e la sua band; Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta; Michele Di Giacomo.

Sentiamo il segretario alla Cultura Andrea Belluzzi e il direttore degli Istituti Culturali Paolo Rondelli

