San Marino all'ESC 2022, alle 11.30 una diretta con tutti i dettagli

L'attesa per conoscere maggiori dettagli sulla partecipazione di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest – che, grazie alla vittoria dei Maneskin, si terrà in Italia – sta per finire. Dalle 11.30, in diretta sulla nostra emittente e relativi canali social, in uno speciale dedicato all'Esc, verranno fornite le risposte alle principali domande: “chi rappresenterà San Marino?”, “come verrà scelto?” e “da chi?”. Diverse le possibilità di seguire l'evento: in tv (canale 73 e 573 del digitale, canale 93 del TiVu Sat e 520 di Sky), sul nostro sito (https://www.sanmarinortv.sm/programmi/web-tv), in diretta Facebook (https://www.facebook.com/SanMarinoRTV) e sul nostro canale YouTube (https://www.youtube.com/c/SanMarinoRTVOfficial)