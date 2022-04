PRESENTAZIONE San Marino alla 59esima Biennale di Venezia: inaugurazione il 22 aprile La presentazione all'Ambasciata di Roma. Bianchini: "Le opere diventeranno una mostra che poi porteremo in territorio per i nostri cittadini"

All'Ambasciata di San Marino a Roma la presentazione della partecipazione della Repubblica alla 59esima Biennale di Venezia. Dopo la presentazione a San Marino, quella all'Ambasciata di Roma, alla presenza di stampa e rappresentanti delle varie Ambasciate. A fare gli onori di casa, l'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro, anche per gli ospiti collegati da remoto, come Riccardo Varini, commissario del Padiglione di San Marino. A Palazzo Donà delle Rose 8 artisti sammarinesi, italiani, francesi e inglesi promuoveranno il sistema Paese attraverso l'arte contemporanea, in un'ottica di confronto e apertura internazionale.

Nel video le interviste a Alessandro Bianchini, organizzatore padiglione Repubblica di San Marino; Andrea Belluzzi, Segretario di Stato alla Cultura

