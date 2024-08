21° EDIZIONE San Marino Amicizia Live Festival: tutto pronto per la finale. 8 artisti in gara Chi vince avrà l'opportunità di registrare una demo professionale in sala di incisione e realizzare un videoclip del backstage

21° edizione. Cresce in numeri e qualità, il San Marino Amicizia Live Festival. Più che raddoppiati i partecipanti dal 2023 (12): quest'anno, 28 artisti in gara, tra gruppi e solisti, dai quali sono usciti gli 8 finalisti (due in più di quanto inizialmente previsto considerata l'alta partecipazione), selezionati dalla giuria d'eccezione composta da Barbara Andreini, Christine Joan e Andrea Felli, nelle prime due serate. I solisti sono: i sammarinesi Paco, Memi, Eric, Micaela, e i riminesi Simon Evans e Lisa Bell; tra le band, Kyanite e Afterdark, rispettivamente da Rimini e San Marino. Questa sera 18 agosto li aspetta il palco del Parco Dante Alighieri di Serravalle, a partire dalle 21.00

Trampolino di lancio per la carriera: chi vince avrà l'opportunità di registrare una demo professionale in sala di incisione e realizzare un videoclip del backstage. Ospiti della finale: Le Citrosodine; i Single Barrel, capitanati da Boris Casadei, e i Soundcheck, primi classificati nella passata edizione, che chiuderanno la serata prima di lasciare il palco ai vincitori, in un ideale passaggio del testimone.

Premio Speciale della Giuria a Corsaro Handpan, musicista che ha proposto un brano strumentale sinfonico che ora potrà incidere presso lo Studio Farmhouse del produttore e discografico Andrea Felli.

Menzione speciale anche ai Cikutas, gruppo di Bologna, un po' “i veterani” del concorso, vista l'esperienza dello scorso anno.

Alla conduzione tutta la carica di Giordano Bruno Luisè, voce dei Thunder Brothers. Spettacolo assicurato.

In caso di maltempo la finale verrà recuperata in altra data.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: