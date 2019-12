San Marino: anche la Reggenza, ieri, al concerto della Corale dedicato alle musiche di Michael Jackson

Alla presenza dei Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni, ieri sera, al Teatro Titano, l'atteso concerto della Corale di San Marino dedicato alle musiche di Michael Jackson, in occasione del decennale della sua scomparsa. “Black or White”: questo il titolo dell'evento-tributo, riprendendo il titolo di una celebre hit della star statunitense. Ad accompagnare le voci della corale – nella carrellata di canzoni del “Re del Pop” -, la band formata da Danilo Bucci, Mattia Guerra, Massimo Marches e Pasquale Montuori, sotto la direzione di Fausto Giacomini. L'esibizione della talentuosa cantante riminese Cristina Di Pietro ha ulteriormente arricchito l'evento, organizzato in occasione del Natale delle Meraviglie. Davvero tanta gente, a Città, per il terzo fine settimana della manifestazione. Sammarinesi, ma soprattutto turisti: attirati dai mercatini, le installazioni, le iniziative; ma soprattutto dall'atmosfera del Titano, in questo periodo. Un'esperienza che, da sabato prossimo, sarà possibile vivere quotidianamente; fino al 6 gennaio. Oggi una coinvolgente parata musicale animata da artisti di strada; fino a Piazza della Libertà. E poi un suggestivo spettacolo di danza, per salutare il ritorno – a pochi mesi da Play Deejay San Marino - di Rudy Zerbi: popolare conduttore televisivo e radiofonico, ma soprattutto testimonial ed amico della Repubblica. “Per me il Natale – ha dichiarato –, è il Natale delle Meraviglie”. Nel pomeriggio anche un nuovo appuntamento della rassegna “Famiglie a teatro”: gettonatissima da bambini e genitori. In scena – al Concordia di Borgo Maggiore - “Il Folletto Mangiasogni”, tratto dalla celebre opera di Michael Hende. Una fiaba moderna – quella proposta dalla Compagnia “Fratelli di Taglia” -, ricca di humour, per superare la paura dei più piccoli di dormire soli al buio.