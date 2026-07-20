San Marino Antiqua: dal 24 luglio rievocazioni storiche, spettacoli, balestre e archi per un vero viaggio nel tempo

L'evento di rievocazione medievale che trasforma il centro storico in un palcoscenico fuori dal tempo, è tuto pronto per “Antiqua – Leggende e storie del Titano” che raccoglie l'eredità delle Giornate Medievali con la voglia di superarsi ancora, quest'anno grazie a una stretta collaborazione della Segreteria per il Turismo, l'Ufficio per il Turismo e tutti i gruppi storici sammarinesi.

Le parole del Segretario per il Turismo, Federico Pedini Amati: "E' un evento che si caratterizza per una costruzione dal principio, da quando lo abbiamo pensato, fatto esclusivamente da tutti noi della Repubblica di San Marino a partire chiaramente anche dall'Ufficio del Turismo, le Istituzioni e dalle Segreterie di Stato".

Si parte la sera del 24 luglio con uno spettacolo di stuntman a cura di 301 Filmont, poi sabato e domenica dimostrazioni e rievocazioni che porteranno gli spettatori in un vero e proprio viaggio nel tempo, grazie alla Federazione Balestrieri, l'Associazione Giochi storici, la Compagnia della Forca, la Cerna dei lunghi archi, la Corte di Olnano e Compagnia dell'Istrice. Il 26 luglio Antiqua terminerà con il Torneo della Libertà e la finale del Collare di San Marino.

Ai Libuni metteremo in scena uno spaccato di vita medievale che va dalla taverna, quindi sarà l'oste della taverna, un bel mercato medievale. Poi arriveremo a mettere insieme la baratteria, cioè quella zona dove si giocava giochi d'azzardo nel 1200-1300 e infine anche uno spaccato di vita particolare, cioè le meretrici", il contributo di Gian Carlo Ceccoli, dell'Associazione sammarinese giochi storici.

"Tanti figuranti gireranno nel centro, nelle varie contrade della Repubblica, nel centro storico per mostrare la vera vita del Medioevo, per cui in abiti storici sarà alla disposizione dei turisti, di tutte le persone che vorranno fare delle fotografie, e poi ovviamente ci saranno le balestre" ha dichiarato Edoardo Chiaruzzi, della Federazione Balestrieri sammarinesi.

"Tanti combattimenti, tanto fuoco e azioni eseguite da stuntman professionisti, quindi una cosa un po' nuova che non si è mai fatta, non si è mai vista qui a San Marino e noi vogliamo farla vedere come la viviamo noi tutti i giorni nel nostro lavoro", l'anticipazione che ha fatto Alessandro Canini, di 301 Filmont, dello spettacolo del 24 luglio.

"Io credo che sia molto importante per San Marino perché è una sfida. Ci sono più di 800 persone, di cui tanti gruppi sammarinesi, ma anche amici che vengono da fuori, quindi può essere un buon inizio di una nuova, rinnovata moda di fare Medioevo San Marino", le parole di Luciano Zanotti, de La Cerna dei lunghi archi.

"Per noi è innanzitutto un modo per dimostrare tutto quello che noi prepariamo durante l'anno, per i sammarinesi, per le persone che scelgono di venire a visitare San Marino e per rendere il nostro centro storico un gioiello ancora più brillante" ha detto Maria Grazia Fabbri, de La Corte di Olnano e Compagnia dell'Istrice.





Interviste a: Federico Pedini Amati – Segretario di Stato per il Turismo, Gian Carlo Ceccoli – Associazione sammarinese giochi storici, Edoardo Chiaruzzi – Federazione Balestrieri sammarinesi, Alessandro Canini – 301 Filmont, Luciano Zanotti – La Cerna dei lunghi archi, Maria Grazia Fabbri – La Corte di Olnano e Compagnia dell'Istrice