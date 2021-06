PALAZZO GRAZIANI San Marino: aperta la mostra “Eroi del Quotidiano”. Rapporti Carabinieri-Gendarmeria sempre più solidi L'esposizione, ad ingresso gratuito, si concluderà il 30 giugno. Esposte le tavole dell'edizione 2020 del calendario dell'Arma. Presenti, all'inaugurazione, alti ufficiali dei Carabinieri, Autorità civili e rappresentanti dei Corpi di Polizia del Titano

Vicende di quotidiano eroismo, quelle illustrate dal tratto inconfondibile dell'artista di transavanguardia Mimmo Paladino, e raccontate dalla celebre scrittrice Margaret Mazzantini. Storie vere, dalle quali emerge la vicinanza dei Carabinieri alla gente comune. Un connubio estetico-contenutistico che ha reso iconico il calendario 2020 dell'Arma. Insieme al responsabile della comunicazione – Generale Mennitti - altri altissimi ufficiali dell'Arma, per l'apertura a San Marino della mostra. E poi i vertici della Gendarmeria. Perché questo evento, fra le altre cose, sottolinea l'importanza di una collaborazione con radici profonde, che ha “ritrovato – sottolinea il Comandante Faraone - nuovo vigore”. Tutto ciò mentre si celebra il centenario del distaccamento dei Carabinieri in Repubblica.

Legame storico, insomma, come ricordato dal Segretario di Stato Beccari, che ha sottolineato l'impegno delle rispettive Forze dell'Ordine, durante la pandemia. Fra i presenti anche Giuseppe Forlenza; i rapporti fra la Prefettura di Rimini e San Marino – ha detto - “sono sempre stati eccellenti”. Commentando l'arrivo della mostra il Segretario di Stato Belluzzi ha espresso “gratitudine per la bellezza del dono e i valori che rappresenta”. “Generosità”, la parola chiave. L'evento – ha detto dal canto suo il Direttore degli Istituti Culturali, Testaj – è “particolarmente importante” per il Titano, perché testimonia una crescente offerta nel settore cultura. Annunciata anche la prossima apertura di un Museo filatelico.

