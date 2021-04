San Marino apre tutto: al cine “Santarcangelo Festival”

Il docufilm di Mellara-Rossi è distribuito dalla bolognese I WONDER in prima sammarinese. Gli Istituti Culturali invitano la cittadinanza a godere gratuitamente della storia del teatro in piazza in mezzo secolo di performance, da Dario Fo ai Motus, l'evoluzione della specie teatrale tra politico e sociale. Azioni di strada, improvvisazioni e Commedia dell'Arte (nei luoghi delle feste popolari clementine di novembre e maggio), si mescolano alle arti performative multimediali da sempre molto seguite anche dal pubblico sammarinese.



Una Woodstock romagnola dello spettacolo in un laboratorio di strada che supera i 50 anni se è vero che la nuova direzione artistica polacca è già al lavoro sulla edizione 2021-22. Tra happening in centro storico e party allo Sferisterio la cittadella del teatro parla al mondo con un lungometraggio che contiene la storia di attori, ballerini e musicisti, e delle compagnie d'avanguardia di mezza Europa. Tante le testimonianze da ascoltare nel corso del film perché un ricordo del “Festival” (con la F grande), almeno uno, ce l'hanno tutti.

fz