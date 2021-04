PRIMA NAZIONALE San Marino apre tutto: al cine “Santarcangelo Festival” la prenotazione online dei biglietti omaggio non sarà possibile (sul sito troverete "non acquistabile") nonostante ci siano tutt'ora posti disponibili. Occorrerà dunque presentarsi alla biglietteria del Cinema Concordia

Il docufilm di Mellara-Rossi è distribuito dalla bolognese I WONDER in prima sammarinese. Gli Istituti Culturali invitano la cittadinanza a godere gratuitamente della storia del teatro in piazza in mezzo secolo di performance, da Dario Fo ai Motus, l'evoluzione della specie teatrale tra politico e sociale. Azioni di strada, improvvisazioni e Commedia dell'Arte (nei luoghi delle feste popolari clementine di novembre e maggio), si mescolano alle arti performative multimediali da sempre molto seguite anche dal pubblico sammarinese.



Una Woodstock romagnola dello spettacolo in un laboratorio di strada che supera i 50 anni se è vero che la nuova direzione artistica polacca è già al lavoro sulla edizione 2021-22. Tra happening in centro storico e party allo Sferisterio la cittadella del teatro parla al mondo con un lungometraggio che contiene la storia di attori, ballerini e musicisti, e delle compagnie d'avanguardia di mezza Europa. Tante le testimonianze da ascoltare nel corso del film perché un ricordo del “Festival” (con la F grande), almeno uno, ce l'hanno tutti.

fz

