San Marino capitale del photo cosplay: oltre 200 partecipanti alla settima edizione

Un appuntamento che unisce fotografia e mondo dei cosplay e che valorizza tutto il territorio sanmarinese. È la settima edizione della San Marino Photo Cosplay Academy, un'esperienza di confronto, formazione e crescita artistica. Ideata da un gruppo di fotografi appassionati, realizzata in collaborazione con l'associazione San Marino Comics e con il patrocinio della Segreteria al Turismo e di tutti i castelli, la manifestazione trasforma borghi, piazze, monumenti e scorci panoramici in straordinari set fotografici.

Durante le tre giornate dell'evento, il 26, 27 e 28 giugno, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi, sperimentare tecniche fotografiche, approfondire aspetti legati alla posa, all'interpretazione del personaggio e alla costruzione dell'immagine, valorizzando il lavoro di squadra tra fotografo e cosplayer.

"Cerchiamo di essere sempre in crescita, ogni anno di avere più partecipanti, le foto immediatamente vengono distribuite fra cosplayer. L'evento si distribuisce su tutto il territorio di San Marino, abbiamo insieme il patrocinio di tutte le Giunte di castello e cerchiamo di avere un rapporto con ognuno di loro, in modo che ci diano, come in questo caso, la disponibilità di aree di scatto interessanti. Questa edizione ha avuto un grandissimo successo, oltre 200 partecipanti, fra fotografi, cosplayer, assistenti".

Nel servizio le interviste a Daniele Aluigi, Comitato organizzativo Photo Cosplay e Paolo Gualdi, Presidente San Marino Comics











