San Marino celebra la Ceb con un francobollo

L'ambasciatore del Consiglio d' Europa Sylvie Bollini ha annunciato l'emissione del francobollo celebrativo dei 65 anni della Banca di Sviluppo del Consiglio d' Europa (CEB). Mostra una infermiera accanto a un paziente in epoca Covid, entrambi con la mascherina. A dimostrazione della pronta reazione della Ceb all'emergenza sanitaria. Una larga parte dei finanziamenti dello scorso anno della Banca Europea, di cui San Marino è membro dal 1989, sono serviti infatti a aumentare le apparecchiature ospedaliere, i dispositivi sanitari, medicinali e vaccini per fare fronte alla pandemia. La Repubblica è stata una dei beneficiari, con il prestito a lungo termine di 10 milioni di euro per sostenere gli sforzi del Paese nella gestione della crisi sanitaria.









“L'appartenenza alla Ceb, ha detto l'ambasciatore Bollini, dimostra la fiducia verso i suoi progetti. L'emissione filatelica ha diverse motivazioni: vuole celebrare il 65 esimo anniversario della Banca di Sviluppo, cui San Marino è riconoscente per il sostegno nella lotta al Covid19, allo stesso tempo vuole ricordarne l'importante contributo e impegno nel corso degli anni, così come il riconoscimento a tutto il personale sanitario per l'abnegazione e il lavoro svolto in emergenza sanitaria". "Siamo onorati per l'iniziativa di San Marino - ha risposto Rolf Wenzel, Governatore della CEB - in tempi di crisi, la Banca di Sviluppo non ha mai fatto mancare il suo sostegno agli stati membri, in linea con il suo mandato, cioè il maggior strumento di solidarietà in Europa. Come dimostrato con la reazione messa in atto con la crisi legata al Covid-19 per contribuire attivamente alla ripresa economica inclusiva e sostenibile dell'Europa".