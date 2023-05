STORIA E TRADIZIONE San Marino celebra la Festa del Paròn

Ieri sera alle 20.25 è suonato il Campanone, seguito da un rintocco anche questa mattina alle 7.30. Il motivo? Non legato al Consiglio Grande e Generale - infatti la sessione straordinaria, convocata nella giornata di ieri, si era già conclusa alle 20.00 -, bensì alla Festa del Paròn che, per consuetudine e norme statutarie, si celebra nella sesta domenica da Pasqua.

La ricorrenza è stata celebrata oggi, 14 maggio in Basilica con la Santa Messa. Al termine della funzione, la benedizione con la Reliquia del Santo Marino. “L'occasione propizia per affidare tutte le famiglie sammarinesi al Santo Patrono e Fondatore della Repubblica” – rimarca in una nota il Rettore della Basilica, Don Marco Mazzanti.

