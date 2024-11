San Marino celebra la prima Festa della Luce nel ponte di Ognissanti

San Marino celebra la prima Festa della Luce nel ponte di Ognissanti.

Inaugurata sul Titano quest'anno la prima edizione della Festa della Luce, un evento dedicato agli adolescenti e ai giovani per celebrare la solennità di Ognissanti in un’atmosfera di riflessione, spiritualità e condivisione. L’evento, organizzato dalla Segreteria di Stato per il Turismo in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale giovanile della Diocesi di San Marino-Montefeltro, ha preso il via ieri alla Sala Little Tony di Serravalle con un concerto che ha visto l’esibizione di diverse band sammarinesi, tra cui The Black Tigers. Oggi la Festa della Luce è proseguita con l’Itinerario della Luce, un percorso iniziato alle 15 dalla Chiesa del Crocifisso a San Marino Città. I partecipanti hanno visitato le chiese di San Quirino e San Francesco, per concludere l’itinerario alla Basilica del Santo con la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Domenico Beneventi.

