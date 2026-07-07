San Marino celebra oggi i 18 anni del riconoscimento UNESCO: tutti gli eventi in programma

San Marino celebra oggi il diciottesimo anniversario dell'iscrizione del Centro Storico e del Monte Titano nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. Era infatti il 7 luglio del 2008, quando il Comitato del patrimonio Mondiale riunito in Canada diede parere favorevole all'ingresso della Repubblica e delle sue gemme.

Diverse le iniziative in programma, che accompagneranno cittadini e visitatori per tutta la giornata odierna.

Fino alle 19.45 sarà possibile visitare gratuitamente tutti i musei e i monumenti statali, aperti con orario straordinario. Tra gli appuntamenti in programma figurano le mostre temporanee ospitate alla Prima Torre , al Museo di Stato , al Museo-Pinacoteca San Francesco , al Museo del Francobollo e della Moneta , oltre alle esposizioni allestite a Palazzo SUMS e Palazzo Graziani.

sarà possibile aperti con orario straordinario. Tra gli appuntamenti in programma figurano le ospitate alla , al , al , al , oltre alle esposizioni allestite a e Nel pomeriggio, alla Galleria Nazionale , alle 17.30 saranno presentati gli elaborati didattici di arte contemporanea e il calendario delle iniziative estive, mentre alle 18.30 è in programma una visita guidata alle Antiche Cisterne del Pianello , con prenotazione obbligatoria.

, alle saranno e il calendario delle iniziative estive, mentre alle è in programma una alle , con prenotazione obbligatoria. Spazio anche ai più piccoli con i "Giochi per la Pace" organizzati dalla Ludoteca Pologioco a Campo Bruno Reffi, aperti nel pomeriggio anche a famiglie e turisti.

Le celebrazioni proseguiranno in serata in Piazza della Libertà.

Alle 19.30 si esibiranno gli Sbandieratori della Federazione Balestrieri Sammarinesi , seguiti dal videomapping sulla facciata di Palazzo Pubblico dedicato ai valori fondativi della Repubblica.

si esibiranno gli , seguiti dal videomapping sulla facciata di Palazzo Pubblico dedicato ai valori fondativi della Repubblica. A chiudere la giornata, alle 21, sempre in Piazza della Libertà, sarà il concerto della Banda Militare della Repubblica di San Marino, diretta dal maestro Stefano Gatta.

Nel comunicato stampa tutto il programma della giornata nei dettagli, fra mostre e eventi



