CELEBRAZIONI

San Marino celebra oggi i 18 anni del riconoscimento UNESCO: tutti gli eventi in programma

Musei e monumenti statali a ingresso gratuito, mostre, spettacoli e il concerto della Banda Militare per festeggiare l'anniversario.

San Marino celebra oggi il diciottesimo anniversario dell'iscrizione del Centro Storico e del Monte Titano nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. Era infatti il 7 luglio del 2008, quando il Comitato del patrimonio Mondiale riunito in Canada diede parere favorevole all'ingresso della Repubblica e delle sue gemme.

Diverse le iniziative in programma, che accompagneranno cittadini e visitatori per tutta la giornata odierna.

Le celebrazioni proseguiranno in serata in Piazza della Libertà.

Nel comunicato stampa tutto il programma della giornata nei dettagli, fra mostre e eventi 

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