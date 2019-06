San Marino che storia! Un'estate "antica" sul Monte

scopriamo gli eventi dell'estate

“SAN MARINO CHE STORIA” animazione a cura dei gruppi storici sammarinesi per eventi legati alla tradizione medioevale dall'1 al 31 luglio. Festival giapponese NIPPON MATSURI, dal 28 al 30 giugno con festa finale sul Pianello e COSPLAY d'Oriente a tema. Storia e tradizioni tutte le sere con giochi per famiglie sui siti antichi e panoramici della Repubblica anche per bambini le carte dei sogni con mappe e cartine dei luoghi. La Cerna dei Lunghi Archi e i Fanciulli della Corte di Olnano in varie location a rotazione tra la Prima Torre Guaita e le cave di Città si contenderanno armi e mestieri. Tornano in 2 appuntamenti i SUMMERPARTY anni 80 e 90 organizzati da FUN4ALL. Dal 15 al 21 luglio COPPA DAVIS di tennis per la IV volta a Montecchio. Confermata la serata da San Marino in PLAY DEEJAY nel VILLAGGIO SPORTIVO DELLA MUSICA direttamente dalla Cava degli Umbri. Il 21 luglio al Campo Reffi le sigle e i concerti di ROCK CARTOONS in esecuzioni e arrangiamenti originali con musicisti sammarinesi. Dallo SMIAF dei Giovani Saperi per la prima di agosto alla VI edizione speciale di SAN MARINO COMICS VI dal venerdì 23 agosto a domenica 25. a Metà settembre, cucina e paesaggio in centro storico con la riedizione culinaria di MI GUSTO SAN MARINO.

fz

Intervista con la coordinatrice e responsabile dell'Ufficio Turismo NICOLETTA CORBELLI