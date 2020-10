San Marino Cinema ci porta a Venezia

Ambedue le pellicole presenti a Venezia: una, LACCI, addirittura in anteprima per l'apertura e MISS MARX papabile per la regia e molto 'spinta' sul versante femminista per le protagoniste donne: regista, attrici e soggetto. Due film scelti a San Marino dopo i passaggi in multisala e nei d'essai del circondario con interesse nonostante il ciclone TENET, hanno retto alla paura della riapertura. Intanto i LACCI sono quelli delle scarpe come metafora della vita (scarpe comprese), il gioco di Lucchetti è lo stesso di Noah Baumbach in STORIA DI MATRIMONIO con quel gesto di allacciare all'altro le sfide coniugali come legami e legacci stretti ai piedi. Soggetto acclamatissimo per la tematica del divorzio e della crisi coniugale nella commedia amara tratta da Starnone la storia dura più di 30 anni. La sceneggiatura coinvolge 2 paia di attori di diversa età ( Rohorwhacher-Morante e Lo Cascio- Orlando), come in un cambio di calzature più o meno comode, possono cambiarti la vita se calzate più o meno bene fino a far male... LA SGNORINA MARX è Eleonore, la figlia minore amatissima da Carlo Marx, tratteggiata in un film in costume scritto e diretto da Susanna Nicchiarelli. Tutto basato sulle lettere (vive e vere) scritte dalle persone a lei care esattamente come succede oggi con chat e post. Musiche pop e arrangiamenti fuori dal comune del romanticismo musicale ottocentesco della bad torinese GATTO CILIEGIA. Fotografia fulgida di FOURNIER frammista alle immagini d'epoca tratte dalle fabbriche e dalle lotte operaie e sindacali. MISS MARX da socialista e femminista s'innamora di uno che la fa soffrire in modo borghese... e proprio la contraddizione rende vivo il marxismo attraverso il suo rapporto con il padre anche nel film.

