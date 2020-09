MOSTRE CINE RSM San Marino Cinema ci porta al Louvre con Leonardo Grande Arte al Cinema anche sul Titano “UNA NOTTE AL LOUVRE” con Leonardo al Concordia ore 17.30 replica alle 21

Il tour di notte nelle sale italiane fa tappa in Repubblica a Borgo Maggiore con il primo evento della rassegna artistica stagionale targato NEXO DIGITAL nel dopo lockdown. Una passeggiata audiovisiva in 5k (dolby e alta definizione) della retrospettiva leonardesca in notturna insieme ai curatori della mostra al LOUVRE con i capolavori della “SCIENZA DELLA PITTURA” provenienti dall'Italia e dal mondo. Leonardo la chiama scienza perché nella ricerca coglie la trasformazione. Nel Cenacolo, ad esempio, fissa la trasformazione più vertiginosa (transustanziazione) quella dell’Eucaristia (del pane e vino) in Dio.

Nella Battaglia di Anghiari nella furia della lotta trasforma uomini in cavalli o cavalli in uomini. Si ritrae nell'Uomo Vitruviano, infondendo il suo famoso Autoritratto nel volto della Gioconda. Nella sua opera pittorica più libera da commissioni, la Gioconda, cambia la morte nella vita, se come validamente ipotizzò il linguista Mario Alinei, la Gioconda è anche il ritratto di una donna morta con gli occhi aperti, come se fosse viva. La mostra ha accolto oltre 1 milione di visitatori e per la prima volta il Louvre entra in sala attraverso il cinema portando i più significativi capolavori del Genio di Vinci tutti insieme verso lo sguardo dello spettatore in oltre 60 paesi tradotto in 30 lingue.

