San Marino Cineragazzi nuovo anno

Una avventura che continua in giochi da tavolo e cambi d'identità: occhio al personaggio che si chiama NONNO è la vera novità che continua... nel LIVELLO SUPERIORE, appunto. Assurdo e scambi di ruoli in GIOCHI D'IDENTITÀ conditi di effetti speciali 'avventurosi' per attori all'altezza del film-gioco-avventura, che recitano davvero. Competitivi e bravi ci provano a divertirsi facendo divertire un mondo il pubblico americano eda alcuni giorni con successo quello italiano. Il mitico DWAYNE (sul set è il NONNO, lo chiamo tutti “papone”, big daddy) è sempre il capitano coraggioso e gigante buono ma non troppo (se serve). Il resto del cast è impeccabile: provare per credere, ecco gli indizi: Il gioco della gang di fa duro e per salvarsi bisogna ritirarsi... dal deserto alle montagne.

