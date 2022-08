San Marino Comics, attività al chiuso per pioggia

La pioggia non scoraggia il San Marino Comics. Giunto alla seconda giornata, il festival richiama sempre più turisti e curiosi, che affollano le strade del centro storico e riempiono i parcheggi. Fino a domenica sera sarà normale incrociare per le vie supereroi, cavalieri e personaggi anime. E per scongiurare il temporale, molte attività sono state spostate al chiuso. Questo pomeriggio a Teatro Titano la Cosplay Battle, il Torneo Nerd e la conferenza sui Masters e i dominatori dell'universo. Ieri il taglio del nastro a Campo Bruno Reffi, alla presenza dei Segretari di Stato Righi e Ciavatta e del Capitano di Castello Rossini. Poi, il concerto tributo a Disney degli Animeniacs Corp. Domani ultima giornata dell'evento, con giochi, cacce al tesoro e tanta musica.

Fra gli ospiti d'onore il maestro dell'animazione Junichi Hayama



