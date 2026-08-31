San Marino Comics chiude con 50 mila presenze: tre giorni di cultura pop

L'intervista a Paolo Gualdi, direttore artistico di San Marino Comics

C’è un filo che lega la cultura pop a San Marino. È fatto di immaginari, personaggi, musica, fumetti e soprattutto di un centro storico che, per tre giorni, cambia volto senza perdere il proprio. È qui che San Marino Comics ha chiuso la sua tredicesima edizione, con circa 50 mila presenze tra venerdì e domenica. Un festival che anche quest’anno ha messo insieme linguaggi molto diversi: fumetto e cinema, cosplay e gaming, K-pop e fantascienza, giochi da tavolo, musica e performance.

I numeri raccontano la dimensione raggiunta dalla manifestazione: più di 200 appuntamenti, circa 60 tra ospiti, artisti, associazioni e community, otto aree tematiche distribuite tra piazze, vie e scalinate del centro storico.

Ma più dei numeri, a definire questa edizione è stata la partecipazione. Il pubblico è entrato nelle storie, ha indossato i costumi, preso parte a contest, parate, quiz e sfide, trasformando il festival da vetrina a esperienza collettiva.

Il bilancio dell'edizione 2026 conferma quanto questo sia un appuntamento capace di andare di portare nel cuore della Repubblica una parte dell’immaginario contemporaneo e, allo stesso tempo, utilizza San Marino come elemento distintivo del racconto. Ora il festival si ferma, ma il legame tra il Titano e la cultura pop è tutt’altro che esaurito.

Nel video l'intervista a Paolo Gualdi, direttore artistico di San Marino Comics











