San Marino Comics, dal 28 al 30 agosto il centro storico diventa un grande palcoscenico della fantasia

Il centro storico come un grande palcoscenico a cielo aperto con eventi e divertimenti per tutta la famiglia. È la 13esima edizione di San Marino Comics, uno degli eventi estivi più caratterizzanti della Repubblica, ormai un appuntamento fisso che porta per le strade e per le piazze decine di migliaia di visitatori. Dal 28 al 30 agosto, previsti giochi a tema, Dj set, laboratori, cosplay, photo opportunity, esibizioni, talk, spazi dedicati ai fumetti, al cinema, alla danza, che coinvolgeranno tantissime location del Titano.

"Tante iniziative, tante cose, tanti colori dentro. C'è tutto per tutti, in qualche modo - afferma il Segretario per il Turismo Federico Pedini Amati. Dal più piccolo al più grande c'è modo di divertirsi, c'è bisogno di quel momento di leggerezza. Noi come sempre, come Segreteria di Stato e Ufficio del Turismo, cerchiamo di creare un palinsesto durante l'estate che in qualche modo possa ricomprendere gli interessi di tutte le varie categorie, non voglio dire età. Ecco, il Comics è uno di quegli eventi che invece li ricomprende tutti insieme, perché si può vedere dal bambino di tre anni fino alla persona più grande".

Quest'anno il titolo scelto per la manifestazione organizzata da Live Emotion Group e Associazione San Marino Comics, con il patrocinio delle Segreterie di Stato, è “Press play, la fantasia parte da qui”, che è un invito a essere protagonisti e insieme una visione del mondo.

Per il presidente di San Marino Comins, Paolo Gualdi, "è una vera chiamata all'azione, non più un aggettivo che riguarda la meraviglia, riguarda sicuramente l'inclusione, l'amicizia, la meraviglia, ma quest'anno proprio una chiamata all'azione. Quindi premi Play per entrare dentro il gioco, dentro l'evento, entri a far parte tu stesso, tu del pubblico, entri ad essere direttamente tu l'evento e quindi è una cosa molto molto coinvolgente. Il manifesto quest'anno, che rappresenta una pedina di un gioco di ruolo, che è pronta alla chiamata all'azione proprio nella partenza del gioco, disegnata da Francesco D'Ippolito, rappresenta al meglio questa chiamata all'azione".

Nel servizio di Laura Bonaiuti, le intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo) e a Paolo Gualdi (Presidente Associazione San Marino Comics)







