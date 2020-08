San Marino Comics: entusiasmo, al Teatro Titano, per il concerto-tributo a Detto Mariano

Le incertezze sul meteo non hanno certo scoraggiato i partecipanti del San Marino Comics Festival; tantissimi, anche oggi. E poi la curiosità dei turisti; un clima gioioso e spensierato. Un bel sole, dopo i temporali della notte, ha accompagnato questa mattina la parata tributo ai personaggi Disney, con partenza dalla Porta del Paese. Appassionati cosplayers, con abiti a tema, hanno dato spettacolo per le vie del centro storico, seguiti da fotografi ed influencer; e prestandosi di buon grado a infiniti selfie, specie con i più piccoli. Innumerevoli gli appuntamenti. Attesissimo il concerto “Buon Compleanno Mazinga Z”: si sarebbe dovuto tenere ieri sera, ma causa maltempo è stato spostato ad oggi, al Titano. Pieno il teatro - seppur con il pubblico debitamente distanziato – per questo tributo al maestro Detto Mariano, scomparso di recente.

Sul palco anche la moglie, Patrizia Tapparelli. Vari cantanti, di diverse generazioni, hanno reso omaggio a questo compositore e arrangiatore, il cui nome è legato a canzoni entrate nella storia della musica leggera italiana, e sigle di cartoni animati adorate da un pubblico di ogni età A chiudere la giornata il Cosplay Contest di San Marino, con la conduzione di Epicos.