San Marino Comics Festival: gran finale con la gara cosplay

Un mito, Giorgio Vanni, per il popolo del Comics. Compositore e voce di molte delle sigle dei cartoni più amati. A loro modo inni generazionali. La sua esibizione, ieri sera, al Campo Bruno Reffi, ha entusiasmato un pubblico di tutte le età. Uno degli eventi di punta di questa edizione, all'insegna della Fantasia e del Fantastico. Qualche bizza del meteo non ha di certo scoraggiato le migliaia di persone accorse sul Titano. Supereroi, steampunk, personaggi anime; e soprattutto tantissimi turisti e hanno anche oggi affollato le vie del Centro Storico: location perfetta per un appuntamento che è ormai un classico per gli appassionati italiani e non solo. Gioiosa, coloratissima, la grande parata cosplay che ha attraversato Città: tra i momenti più attesi del San Marino Comics Festival. Perfetta anche quest'anno l'organizzazione; con ospiti internazionali, concerti, conferenze, e street food. Nel pomeriggio “30 anni di parodie”: il live dei Gem Boy; gruppo rock demenziale di culto. Al Teatro Titano altri eventi di richiamo: “Dungeons&Comics, Comici all'Avventura”, con un cast di altissimo livello. E poi il gran finale, la gara cosplay condotta dal gruppo Epicos: uno dei contest più famosi d'Italia.