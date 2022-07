PRESENTATA LA LOCANDINA San Marino Comics: il character designer di "Ken il Guerriero" disegna il poster ufficiale

San Marino Comics: il character designer di "Ken il Guerriero" disegna il poster ufficiale.

Presentato ufficialmente il poster dell'edizione 2022 di San Marino Comics, che si terrà dal 26 al 28 agosto. A disegnarlo è Junichi Hayama, character designer dell'anime di Ken il guerriero. Hayama, in vista del festival, sarà anche il primo ospite giapponese a volare in Italia per un evento post-pandemia.



"Con i miei pennelli - spiega Hayama - ho voluto creare un'immagine ispirata alla storia e alla grandezza di San Marino. Il cavaliere in groppa al suo cavallo, pronto a difendere i propri luoghi , mi sembrava l'immagine più adatta per rappresentare questo luogo incantato che non vedo l'ora di poter scoprire nei giorni dell'evento, sicuro dell'ottima ospitalità che riceverò. È stato emozionante per me realizzare una scenografia partendo dalle bellissime immagini ricevute. Spero che la locandina piaccia a tutti i visitatori dell'evento ed a tutta la popolazione della Repubblica di San Marino".



La nona edizione del festival avrà come tema la fantasia e porterà anche quest'anno sul Titano cosplay, steampunk, musica e spettacoli. Gli organizzatori si dicono pronti bissare il successo degli oltre 53000 visitatori dello scorso anno.





[Banner_Google_ADS]

Guarda in alta risoluzione

Leggi il comunicato stampa di San Marino Comics



[Banner_Google_ADS]



File allegati Il manifesto in alta risoluzione

I più letti della settimana: