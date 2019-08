San Marino Comics in crescita, quasi 33.000 visitatori nell'ultima edizione

Chiusura col botto per il Festival San Marino Comics che si conferma in crescita. Sono infatti 32.992 - secondo i dati diffusi dall'ufficio al Turismo - i visitatori arrivati in bus, auto e camper nei parcheggi del Titano dal 23 al 25 agosto. Circa 3000 in più rispetto allo scorso anno. In aumento anche i numeri del servizio funivia: i biglietti staccati sono stati 18.655 contro i 13.564 della passata edizione.

Grande la soddisfazione degli organizzatori. "Siamo contenti - commenta il presidente dell'associazione San Marino Comics Paolo Gualdi - di aver attratto con i nostri spettacoli appassionati e turisti".