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San Marino Comics, la festa dei cosplayer in centro storico

Entra nel vivo l'appuntamento più atteso dell'estate per gli appassionati di cultura pop, tra fumetti, giochi e musica. Gli organizzatori: "Pronti a divertirci tutti insieme"

di Pierluigi Mandoi
29 ago 2026

È l'appuntamento più atteso dell'estate per gli appassionati di fumetti, videogiochi, serie tv: è il San Marino Comics 2026. Quest'anno la manifestazione ha raggiunto la tredicesima edizione e il claim è "Press Play: la fantasia parte da qui", un invito al pubblico a non essere solo spettatore ma anche protagonista. E infatti il centro storico si è gremito di fan che si sono affollati verso le diverse aree tematiche della manifestazione: ce n'è una dedicata alla cultura asiatica, c'è quella sui giochi da tavolo, e poi ovviamente ci sono tantissimi e immancabili cosplayer.

Ma San Marino Comics è anche musica e sono tanti gli ospiti che in queste tre giornate, fino a domenica, si alternano al campo Bruno Reffi. "Ieri sera (venerdì, ndr) col K-Pop abbiamo fatto ballare tutto campo Bruno Reffi, questa sera le sigle dei cartoni animati più belli del mondo con Giorgio Vanni seguito dal DJ Set di Daniel Tek, e poi domani Leo De Andreis, che è un fenomeno esploso ultimamente con la sua canzone Soltero. Saranno tutte persone disponibili a farvi ballare, a farvi cantare e qualcuna anche per il meet and greet", spiega il presidente dell'Associazione San Marino Comics, Paolo Gualdi.

E fa anche una riflessione sulla crescita della manifestazione nelle sue tredici edizioni: "Anche l'anno scorso San Marino Comics è stato un evento che ha fatto quasi 50.000 visitatori nel weekend, quest'anno il tempo ci sta graziando, è caldo, si sta bene, ci sono tanti cosplayer in giro e siamo pronti per divertirci tutti insieme. Questa era la nostra visione 13 anni fa e ce ne sarà ancora per il futuro".

Nel servizio le interviste ai cosplayer di San Marino Comics e a Paolo Gualdi, presidente dell'Associazione San Marino Comics




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