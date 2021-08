SECONDA GIORNATA San Marino Comics: la pioggia non ferma concerti e cosplayer [VIDEO]

Il festival sammarinese del fumetto entra nel vivo: il secondo giorno, nonostante il maltempo, ha visto una grande affluenza di pubblico e appassionati di ogni tipo. Dopo una mattinata in cui la pioggia ha spostato le conferenze e gli incontri organizzati al Teatro Titano, nel pomeriggio sono riprese le attività all'aperto, con il concerto della band “Cristiani d'Avena”, e la sfilata cosplay che anticiperà quella competitiva di domenica pomeriggio. In serata il grande evento della fiera con lo spettacolo “Lupin III e la macchina del tempo”, in cui si esibirà Cristina d'Avena, la madrina delle sigle dei cartoni animati.

