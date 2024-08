11MA EDIZIONE San Marino Comics: la sfida dei cosplayer, mentre la Banda Militare suona capolavori fantasy Si chiude l'undicesima edizione della manifestazione: successo di pubblico ed eventi in tutto il centro storico

Musica e magia nell'ultima giornata del San Marino Comics: sulle note della celebre Over the Rainbow, la Banda Militare, diretta dal maestro Stefano Gatta, fa rivivere le atmosfere del Mago di Oz e non solo. Un concerto in piazza della Libertà per tornare bambini, con alcuni dei classici Disney, le musiche da Il Libro della Giungla, La Bella e la Bestia e le melodie della cinematografia fantasy.

L'edizione numero 11 del Comics si chiude con esibizioni per le vie del centro, sfilate e la competizione per eccellenza: quella dei cosplayer. Al Campo Bruno Reffi il contest, valido per le gare italiane, con gli appassionati di cartoni, anime e manga, per trasformarsi e vestire i panni dei propri eroi preferiti.

Nel servizio alcuni momenti della giornata conclusiva del San Marino Comics

