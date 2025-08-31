SFIDA VIRTUALE San Marino Comics, Poggiali e Melandri al Virtual Paddock: la sfida è virtuale Meet & greet con i campioni e gara in pista digitale, sullo sfondo la nuova legge sammarinese sugli Esport — tra le più avanzate al mondo — e l’orizzonte delle Olimpiadi degli Esport 2027 in Arabia Saudita approvate dal Comitato Olimpico Internazionale.

Due grandi campioni delle due ruote sono arrivati, ieri, al Virtual Paddock di San Marino Comics. Manuel Poggiali e Marco Melandri sono stati protagonisti di uno speciale meet & greet con i fan. I due piloti si sono sfidati sì in pista, ma virtuale. Gara che arriva dopo il lancio ufficiale della nuova legge sammarinese sugli Esport, tra le più avanzate al mondo. Il settore sta vivendo una crescita esponenziale: coinvolge milioni di appassionati, genera flussi economici significativi ed è ormai riconosciuto su scala internazionale. E nel 2027 si terranno in Arabia Saudita le prime Olimpiadi degli Esport, formalmente approvate dal Comitato Olimpico Internazionale e parte di una roadmap triennale per il rilancio del movimento sportivo nel mondo digitale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: