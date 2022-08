San Marino Comics: torna l'evento dell'estate, al Bruno Reffi il taglio del nastro

Presenze in centro, parcheggi pieni: il San Marino Comics Festival si conferma tra gli eventi dell'estate per la Repubblica di San Marino e per tutti gli appassionati italiani. Il tema di quest’anno, nella 9^ edizione, è il “Viaggio all’insegna del mondo della Fantasia e del Fantastico”. Tanti percorsi esperienziali e tante le aree tematiche che parlano di “FANTASIA”, a partire da orchi, cavalieri e Hobbit in lizza per difendere “l’Unico Anello”, passando per la scuola di magia più famosa del mondo dove gli aspiranti maghi potranno fare lezioni di pozioni, fino al mondo delle fiabe dove ci si può immergere nel meraviglioso mondo di Biancaneve.

Al campo Bruno Reffi l'apertura alla presenza dei Segretari di Stato Righi e Ciavatta e del capitano di castello Rossini, con tanto di inno e taglio del nastro. Poi il concerto tributo a Disney “NEVERLAND tra musica e realtà” interpretato dagli ANIMEniacs Corp.

Ospite d'onore del festival Junichi Hayama, animatore e character designer di diverse serie animate giapponesi come "Ken il Guerriero" e "Le Bizzarre Avventure di Jojo". Presente anche Jade Xu, attrice ed ex artista marziale che ha preso parte al Marvel Cinematic Universe.

Presenti anche altri ospiti internazionali, concerti, panel, conferenze, doppiaggio, food, street band e flash mob completeranno il palinsesto di uno degli eventi crossmediali più importanti d’Italia. Tutti gli eventi saranno attivi dalle 10 alle 20. Questa sera grande attesa per il concerto di Giorgio Vanni, che ha appassionato più di una generazione con le sigle di tantissimi cartoni animati.

