San Marino Concert Band: in piazza della Libertà le atmosfere magiche dello swing

Swing e non solo per chiudere la stagione di spettacoli della San Marino Concert Band. Ieri sera in piazza della Libertà è andata in scena la musica dei 30 orchestrali guidati dal maestro Dino Gnassi. Il genere scelto era proprio lo swing per ripercorrere atmosfere magiche dal passato. Ha accompagnato i musicisti la potente voce di Tania Cervellieri, come durante l'ultimo evento, insieme a Sergio Casabianca. Si conclude così la serie di tre concerti ogni volta caratterizzati da proposte diverse.