EUROVISION SONG CONTEST San Marino conquista Spotify: “Tutta l’Italia” è tra i brani più ascoltati dell’ESC Il brano di Gabry Ponte è sesto nella classifica streaming. In testa la Svezia, bene anche Lucio Corsi con Volevo essere un duro

Spenti i riflettori sul palco della Jakobshalle Arena di Basilea, non si ferma la musica che continua a fare cantare e ballare tutti i fan dell'Eurovision. La classifica dei brani più streammati su Spotify dimostra l'apprezzamento del pubblico per la canzone che ha rappresentato San Marino: il brano Tutta l'Italia di Gabry Ponte è infatti al 6° posto tra le 37 proposte presentate.

L'Italia con Lucio Corsi e la sua Volevo essere un duro raccoglie un grande favore da parte del pubblico dato che è il secondo brano più riprodotto, alle spalle solo di Bara Bara Bastu della Svezia. L'Austria, vincitrice del contest, si piazza in 10^ posizione nella classifica dei brani più ascoltati, 19^ la canzone israeliana New Day Willi Rise arrivata seconda. Perde meno posizioni Espresso Macchiato che, piazzatosi terzo nella classifica generale dell'Eurovision, è in 4^ posizione su Spotify.

