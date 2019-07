San Marino Design Workshop: “Rafforziamola!” Design per l'Agenda 2030

Presentazione dei workshop

Più di 200 studenti dell'Università di San Marino – i Corsi di Laurea in Design - e delle Università partner, Ateneo di Bologna in testa. 8 workshop in risposta agli obiettivi dell'agenda 2030: designers insieme, per proporre e affrontare a livello locale la sfida del cambiamento per uno sviluppo sostenibile: dalla lotta alla povertà e per la pace all'uguaglianza di genere, nella cooperazione internazionale con il coinvolgimento di istituzioni, enti, associazioni.

Anche 2 workshop “made in San Marino” in una ottica di collaborazione tra Università e l'AASS: uno sulla mobilità sostenibile e il servizio integrato dei trasporti pubblici; l'altro, riguarda il servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti.