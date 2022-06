San Marino: dopo due anni di stop torna il concerto in onore delle Milizie

Ieri in piazza Sant’Agata, in Centro Storico, il tradizionale Concerto in onore delle Milizie, eseguito dalla Banda Militare della Repubblica di San Marino, evento che ritorna dopo due anni di sospensione. Il Concerto in onore delle Milizie, , “vuole idealmente essere motivo di riconoscenza a tutti gli appartenenti ai Corpi Militari che negli anni hanno servito e tuttora servono la Repubblica di San Marino e le proprie istituzioni”. Ad alternarsi con il maestro Stefano Gatta, maestro iberico Josè Alcacer Dura, ospite dell’annuale appuntamento musicale e che si trova a San Marino per alcune giornate di studio e approfondimento con i musicisti militari della Repubblica.

