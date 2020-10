San Marino e Emilia Romagna: strategie culturali comuni

Il Segretario di Stato Andrea Belluzzi ha incontrato a Bologna, nella sede della Regione Emilia-Romagna, l’Assessore alla Cultura e al Paesaggio Mauro Felicori. Erano presenti anche Emma Petitti, Presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e Paolo Rondelli, Presidente della Commissione Affari Esteri della Repubblica di San Marino.

L’appuntamento, svoltosi in un clima di cordiale disponibilità, si legge in un post facebook della Segreteria Cultura, ha consentito alle delegazioni di confrontarsi sull’integrazione delle attività culturali della Repubblica di San Marino e della Regione Emilia Romagna, prevedendo anche il coinvolgimento della TV di Stato sammarinese per future produzioni nel settore della cultura.