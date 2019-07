"San Marino e Giappone: intrecci di comunità": suggestivo videomapping sulla facciata di Palazzo Pubblico

Lo spettacolo in piazza

Due mondi che si intrecciano, dimensioni distinte che, compenetrandosi, creano partecipazione e senso di comunità. San Marino e Giappone protagonisti dell'evento videomapping curato dal corso di laurea in Design dell’Ateneo sammarinese. Un racconto visivo e sonoro che ha coinvolto un gruppo di studenti coordinati dai docenti Riccardo Varini, Raffaele Cafarelli e Stefano De Luca, insieme ad Angela Gennaretti ed Elena La Maida. Riprese di Caterina Lipari.

Il progetto promuove i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile sottoscritti con l’Agenda 2030, sostenuti dall'Unesco e condivisi da entrambe le realtà. Presenti anche contenuti legati al mondo dell’animazione e dei comics, oltre a una selezione di immagini provenienti dalla mostra “Nagasaki beyond from San Marino” del fotografo statunitense Joe O’Donnell.

Suggestioni che rapiscono gli sguardi e stimolano l'immaginario: colori, segni e simboli di un patrimonio materiale e immateriale, intriso di storia, tradizione, cultura, territorio in perfetta corrispondenza di valori e sensibilità.