ESC2022 San Marino eliminato da Eurovision, Zani (IMusicFun): "Achille Lauro dovrà rivedere la sua comunicazione" La stampa italiana ha elargito voti molto alti all'artista. Per l'Auditel, il picco di contatti proprio durante la sua esibizione

Non solo i fans sui social hanno mostrato scoramento e incredulità, per l'eliminazione del loro idolo, la cui performance è stata la settima più visualizzata, scrivono, ma anche i media nazionali sono stati di manica molto larga con l'artista che gareggiava per San Marino: il Corriere della Sera gli ha assegnato voto 8, uno dei più alti, e parla di “lezione di come si crea uno show”; il Messaggero lo premia con un 9, mentre il quotidiano di casa di Torino, La Stampa, parla di “esibizione esplosiva”, e per l'Ansa è una eliminazione che lascia l'amaro in bocca. L'Auditel, alle 21.40, quando l'artista si è esibito, ha raggiunto il suo picco di contatti, mentre lo share massimo è stato proprio durante l'annuncio delle qualificazioni.

Nel video le interviste a Simone Zani, ImusicFun, e a Anna Buj, La Vanguardia (Spagna)

