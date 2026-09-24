San Marino, esperti a confronto sulle nuove frontiere della geriatria

San Marino è ai vertici mondiali per longevità. Ma come stanno i nostri anziani, e come gli specialisti possono aiutarli per trascorrere una vecchiaia in buona salute? È la domanda a cui vuole rispondere il quinto Convegno internazionale di Gerontologia e Geriatria promosso dalla omonima associazione sammarinese, al Kursaal dal 24 al 26 settembre.

"Siamo tra i Paesi che hanno l'aspettativa di vita più alta al mondo, quindi avere la possibilità di andare a approfondire dal punto di vista scientifico come affrontare queste problematiche, fare vivere meglio, il più possibile, la nostra popolazione, credo sia un momento molto importante e quindi ringraziamo di nuovo chi si spende per far sì che questo evento si ripeta", afferma il Segretario di Stato ala Sanità, Massimo Andrea Ugolini.



La medicina geriatrica si orienta lungo tre direttrici: preventiva, predittiva e biotecnologica. Con un motto: "Non bisogna aggiungere anni alla vita, ma vita agli anni". "E proprio in questo congresso - sottolinea Carlo Renzini, Presidente dell'Associazione sammarinese gerontologia e geriatria - cerchiamo di affrontare le nuove tecnologie che possono venire in aiuto per migliorare la qualità di vita dell'anziano, in particolare avvalendosi di tecnologie avanzate che vanno dalla telemedicina all'intelligenza artificiale, perché possono rendere più semplice e più precise le direttive delle professionisti nel campo della gerontologia".

Il problema riscontrato maggiormente, che peggiora la qualità della vita, è la solitudine e il restringimento della propria cerchia di conoscenze. Per il Presidente Associazione Italiana di Psicogeriatria, Diego De Leo "la costruzione di legami significativi di persone con cui potersi aprire, con cui condividere veramente le cose in un modo autentico è fondamentale, però deve partire da lontano. Quando si diventa più anziani, le emozioni diventano più selezionate, per quello che il mondo si restringe anche, perché le persone tendono a rivolgersi a una stretta cerchia di persone e più facilmente ai parenti. Se questi mancano, oppure se quei pochi legami che si erano costruiti per questioni proprio legate alla vita, la semplicità della vita, della morte, diventa veramente problematico".

Nel servizio le interviste a Massimo Andrea Ugolini (Segretario di Stato per la Sanità), Carlo Renzini (Presidente Associazione sammarinese gerontologia e geriatria) e a Diego De Leo (Presidente Associazione Italiana di Psicogeriatria)







