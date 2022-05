ESC2022 San Marino fuori da Eurovision, il capo delegazione Capicchioni: "Lo staging di Achille Lauro però rimarrà iconico" Nella sorpresa generale salta il passaggio alla finalissima di sabato, nonostante la performance considerata impeccabile

Era iniziata così, con Achille Lauro pronto a salire sul palco, e la performance in effetti è stata impeccabile, coinvolgente, incendiata non solo dalle fiamme vere, ma anche dal bacio con Boss Doms, l'amico di sempre, sottolineato entusiasticamente dai commentatori di Twitter. Ma poi tutto è svanito, San Marino non è passato in finale, contro ogni aspettativa, tutti parlano di risultato a sorpresa, inaspettato, soprattutto per quanto visto on stage.

Da segnalare tra l'altro il picco di audience della serata, registrato alle 21.40 proprio durante la performance dell'artista romano.

Passano invece Svezia, data ormai per favorita insieme all'Ucraina, e la rivelazione Serbia. Nel pomeriggio l'arrivo a Torino del Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati e del Direttore Generale di San Marino Rtv Ludovico Di Meo, accompagnati in un tour dei locali Ebu da Jean Philip, direttore dei media. Durante il giro, anche un breve incontro con Stefano Coletta, direttore di Rai Uno.

Nel video l'intervista ad Alessandro Capicchioni, capo delegazione San Marino

I più letti della settimana: