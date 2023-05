SVAGO San Marino Game Convention: fino a domani porte aperte ad appassionati e curiosi dei giochi da tavolo

Giochi da tavolo all'apparenza complicati, ma che con un po' di passione per la storia e per i wargames diventano grandi avventure. Alla 24esima edizione della San Marino Game Convention, al Kursaal, un raduno di esperti e semplici curiosi: un'occasione di gioco rivolta a tutti, con ingresso libero. Le partite si basano sulla simulazione storica di battaglie, dall'antica Roma alla Seconda guerra mondiale, passando per il Rinascimento. E per i giocatori più navigati, un'intera area dedicata ai boardwargames. Organizzatrice della manifestazione, come sempre, è l'Associazione sammarinese giochi storici. "Il principale tema storico di quest'anno è Giulio Cesare e l'antichità - racconta Gian Carlo Ceccoli, presidente dell'associazione -. Ma ci sono anche altri periodi storici. C'è una bella scelta di settore per gli appassionati. Non mancano nemmeno i cosiddetti 'german games', titoli più semplici, e con questi anche dei dimostratori che spiegano il gioco e lo fanno provare". Partite libere, conferenze e anche tornei per chi vuole mettersi alla prova. "Quest'anno abbiamo una decina di tornei - conclude Ceccoli -. I giochi proposti sono molto conosciuti e apprezzati nel settore".

Nel video l'intervista a Gian Carlo Ceccoli, presidente dell'Associazione sammarinese giochi storici

