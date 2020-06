San Marino: giovani star dei social a passeggio per il centro storico. Il Titano raccontato a milioni di follower

Ieri, 20 tra i più conosciuti youtubers, instagrammers e tiktokers italiani hanno passeggiato in alcuni fra i luoghi più suggestivi del centro storico. Un'iniziativa targata Marlù – il marchio del gioiello creato dalle sorelle Fabbri – per lanciare la nuova linea di prodotti igienizzanti e di prevenzione; e ribadire come sia possibile, con attenzione e rispetto delle regole sanitarie, riprendere progressivamente contatti e rapporti con gli altri. Ad accogliere gli ospiti il Segretario al Turismo Pedini Amati. Uno degli obiettivi dell'evento, infatti, è far conoscere la Repubblica ad un ampio pubblico, specie di giovani, tramite il racconto, i video e le foto di queste star del web. A chiudere la giornata una cena sotto le stelle in Piazza della Libertà, preparata dallo chef Sartini. Presente anche il Sindaco di Cattolica Mariano Gennari. L'arrivo sul Titano dei 20 “teen-idol”, del resto, è avvenuto grazie alla collaborazione di Marlù - ed il direttore artistico e conduttore Andrea Prada – per il progetto “Enjoy Cattolica”, che mira ad una promozione al passo con i tempi della destinazione turistica.



